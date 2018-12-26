В деле Кокорина и Мамаева завершено предварительное следствие

Вице-президент гильдии российских адвокатов Татьяна Стукалова, которая является одним из защитников футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявила, что 26 декабря было завершено предварительное следствие по делу ее подопечных.

Напомним, в настоящее время Кокорин, Мамаев, младший брат Александра Кирилл и Александр Протасовицкий содержатся в Бутырском следственном изоляторе. Ранее суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля.

Кроме того, следствие ужесточило статью обвинения, переквалифицировав ее с "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Это сделано на основании судебно-медицинской экспертизы, пришедшей к выводу — потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью.

"После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела, расследование которого, по нашему мнению, проведено с такими дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд", — заявила Стукалова на своей официальной странице в Instagram

Адвокат отметила, что защита возмущена "волокитой следствия" и считает, что обвиняемые необоснованно содержатся под стражей столь значительный срок.