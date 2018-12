Трамп лично поздравил американских солдат в Ираке с Рождеством

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетили американских военных в Ираке в ночь на Рождество.

Об этом мировую общественность проинформировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она написала в Twitter о том, что руководитель американской администрации лично поблагодарил солдат и офицеров за службу и пожелал им веселого Рождества.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw