Адвокат: матч Кокорина и Мамаева против сотрудников СИЗО не состоится

Адвокат Татьяна Стукалова, являющаяся одним из защитников футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявила, что матч между заключенными и администрацией Бутырского следственного изолятора не состоится.

Кроме того, на своей странице в Instagram она заявила, что данной игры и даже не планировалось. Первым о проведении матча сообщил "МК", который процитировал слова Мамаева о том, что данная встреча является "отличной идеей". Как отмечало издание, идею проведения игры одобрило руководство ФСИН. В частности, заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко.

"Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался, — заявила Стукалова в своем посте. — Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать".

Представитель православной общественной организации "Сорок сороков" Елена Абдулаева при этом рассказывала о предполагаемом регламенте. По ее словам, на поле на территории СИЗО должны были встретиться команды заключенных и сотрудников. Для этого площадку должны были очистить от снега, а для заключенных сшить толстовки для игры с их реальными игровыми номерами.