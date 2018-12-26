В московском бизнес-парке "Союз" горит строение для квестов

В московском бизнес-парке "Союз" на Луженецкой набережной горит помещение, которое, согласно открытым источникам, используется для квестов. Площадь возгорания выросла с 10 до 30 квадратных метров.

ЧП произошло в здании, расположенном по адресу: Лужнецкая набережная, 2/4, строение 37, передает ТАСС.