Украинский эксперт Трюхан назвал начальника пресс-службы ДНР "обезьяной"

Прямое включение с начальником пресс-службы народной милиции ДНР Даниилом Безсоновым в эфире программы "60 минут" сопровождалось нелицеприятной перепалкой. Украинский эксперт Вадим Трюхан возмутился заявлением Безсонова об использовании украинскими силовиками тактики ИГИЛ (запрещена в РФ) на территории Донбасса. Гость студии оскорбил его, назвав "обезьяной". В ситуацию вмешались ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов, которые смогли утихомирить Трюхана.

"Украинские боевики используют тактику ИГИЛ, — сказал Безсонов. — Они практически одновременно с ними стали использовать такую стратегию. Только в Сирии она началась немного раньше, а потом стала реализовываться вооруженными формированиями Украины. Большинство здравомыслящих людей понимает, что ИГИЛ — это проект США. Современная Украина — это тоже проект США".

"Кроме того, хочу обратить внимание, что в 2015 году в Херсоне был создан добровольческий татаро-крымский батальон, который там базировался. Он существует до сих пор. В украинских СМИ тщательно скрывалось то, что творили боевики этого батальона с местными жителями. Но в 2016 и 2017 годах информация просачивалась, и были серьезные опасения маленькой гражданской войны в Херсонской области", — добавил представитель пресс-службы ДНР.

Он отметил, что Украина является комфортным местом для многих террористических организаций: "Современная Украина стала отличным и комфортным местом для многих экстремистских организаций, таких, как "Хизб ут-Тахрир", "Альраид" (запрещены в РФ) и других. Украина сейчас — территория анархии и беззакония".

Также Безсонов подчеркнул, что на Донбассе никогда не было военных из Чечни: "Хочу заявить, что ни в ЛНР и ДНР нет ни одного чеченского батальона. И никогда не было".