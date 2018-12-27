В Подмосковье два человека попали под пассажирский поезд

Два человека попали под пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург – Астрахань. Оба они переходили рельсы по настилу. Один мужчина погиб, второй получил травмы, передает ТАСС.

ЧП произошло на Рязанском направлении недалеко от станции "47-й км". Обстоятельства трагедии выясняет транспортная полиция.