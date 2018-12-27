Дорожные правила - 2019. Штрафы, поблажки, скоростные барьеры

К новогодним праздникам, когда за рулем обычно много водителей в нетрезвом состоянии, патрульных на дороге будет больше чем обычно. Тем более, что с будущего года для таких и многих других нарушителей вырастут штрафы. Будут и другие нововведения.

Последние дни уходящего года держат российских автолюбителей в легком напряжении. Ряд грядущих и уже введенных изменений и приятно радует, но в то же время заставляет пересмотреть как минимум манеру вождения по городу и трассам.

С одной стороны – своеобразная поблажка. Номера, замазанные грязью, снегом и льдом, все-таки не повод для лишения прав. Это разъяснил Верховный суд России. Теперь официально наледь не считается материалом, затрудняющим идентификацию госномера. А значит, прямого умысла водителя спрятать номерные знаки — нет. Максимум – штраф 500 рублей за нарушение правил установки регистрационного знака.

Еще одно грядущее нововведение: скоростной барьер на некоторых федеральных трассах будет поднят с 90 до 110 километров в час. Пока в списке — Пермская и Псковская области. Новый скоростной режим сейчас проходит согласование в ГИБДД.

Там же там всерьез задумались и об увеличении штрафов за превышение скорости до 40 километров в час. Начальник Главного управления ГИБДД Михаил Черников во время подведения итогов года подчеркнул – это одно из самых распространенных нарушений. Причем штрафы, существующие сейчас, на деле больше выглядят как привилегия на скоростную езду – их можно оплатить в 20-дневный срок со скидкой. И такая "привилегия" часто ведет в том числе и к смертельным последствиям.

А вот штрафовать за минимальные превышения – до 20 километров в час – в следующем году не планируется. Но это пока. А именно – пока не пройдет стандартизация дорог.

Что же касается самого ближайшего будущего – новогодних праздников, то ГИБДД усилит патрулирование в местах массового скопления народа. Особое внимание будет приковано к нетрезвым водителям и водителям без прав. Для последних, кстати, в следующем году штраф могут увеличить до3 0 тысяч рублей. Поправки в ПДД же теперь будут вносить не чаще одного раза в год.