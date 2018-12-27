Трамп: США могут использовать Ирак как базу для действий в Сирии

Дональд Трамп нанес неожиданный визит в Ирак. То, что он туда полетит, держалось в секрете.

Президент США приехал вместе с супругой Меланией. Он посетил американскую военную базу, где встретился с солдатами. И "обнадежил" их, заявив, что США не собираются выводить свои войска из Ирака. Более того, могут использовать эту страну как базу для действий в Сирии.

Это первая поездка Трампа в "горячую точку", отмечает телеканал "Россия 24".