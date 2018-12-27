В молодости Дональд Трамп обманом избежал "мясорубки" во Вьетнаме

Стало известно, что президент США Дональд Трамп избежал службы во Вьетнаме благодаря фальшивому диагнозу. Проще говоря – "откосил" от армии.

Как пишет New York Times, отец президента, строительный магнат, использовал связи и заплатил врачу-ортопеду за справку. И Трамп избежал отправки на войну во Вьетнам в 1968 году, когда там была самая "мясорубка".

За фальшивый диагноз врач получил собственный кабинет в престижном здании в Нью-Йорке, которое принадлежало отцу Трампа. Позже об этой взятке рассказали и дочери доктора.

Кстати, другой президент США, Джордж Буш-младший, тоже "откосил" от войны во Вьетнаме благодаря своему отцу, напоминает телеканал "Россия 24".