До последнего в 2018 году пуска с Восточного остаются считаные часы

В 05.07 по времени Москвы состоится последний в текущем году запуск с Восточного. Ракета "Союз-2.1а" уже на стартовом комплексе. Она выведет на орбиту российские спутники для мониторинга "Канопус-В" (номера 5 и 6), а также 26 иностранных спутников.

Это будет четвертый по счету пуск в Восточного, напоминает РИА Новости. Перед стартом ракету освятят священники Благовещенской епархии. Пуск уже одобрен Госкомиссией.

Отделение первой ступени ракеты произойдет через 118 секунд после старта, затем, на 223 секунде, произойдет раскрытие створок головного обтекателя, который защищает ракету при полете в атмосфере. Вторая ступень отделится на 287 секунде, а разгонный блок "Фрегат" и спутники отделятся от третьей ступени на 528 секунде. Это произойдет на высоте 199 километров.

Далее разгонный блок выведет спутники на целевые орбиты. "Канопус-В" номер 5 отделится от "Фрегата" в 06:06 по Москве, "Канопус-В" номер 6 – в 06:12. Кроме российских аппаратов, на орбиту выйдут спутники из Германии, Испании, США, ЮАР и Японии.

В десять утра по московскому времени разгонный блок "Фрегат", завершивший свою миссию, включит двигатели и в 10:25, сойдя с орбиты, попадет в земную атмосферу.

Спутники серии "Канопус-В" предназначены для мониторинга чрезвычайных ситуаций как техногенного, так и природного происхождения.