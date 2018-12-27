Чехи обыграли швейцарцев в стартовом матче молодежного чемпионата мира

В канадских Виктории и Ванкувере стартовала молодежный чемпионат мира по хоккею. В первом матче турнира сборная Чехии в овертайме обыграла команду Швейцарии со счетом 2:1. Встреча группы "А", где также выступает сборная России, прошла в канадском городе Ванкувер.

В составе победителей шайбы забросили Мартин Каут (30-я минута) и Давид Квасницка (61-я). У проигравших отличился Нандо Эггенбергер (2-я8).

В следующем матче на турнире сборная Чехии 29 декабря сыграет с командой России.