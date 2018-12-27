Рамштайн встречает Трампа: президент США прибыл на базу в Германии

Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую военную базу Рамштайн, расположенную в Германии. Это штаб-квартира ВВС США в Европе и опорный пункт американских ВВС на территории Германии.

Посол США в Германии Ричард Гренелл отмечал, что к 2020 году в Германии будет дополнительно размещено 1500 американских солдат.

Ранее Трамп и его супруга Мелания встретили Рождество на американской военной базе в Ираке. Президент США заявил, что не будет сокращать контингент войск в Ираке, а также не исключил возможности использовать эту страну как площадку для действий в Сирии.