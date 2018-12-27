"Челси" победил "Уотфорд" в чемпионате Англии, Азар оформил дубль

В Англии прошли очередные матчи 19-го тура национального футбольного чемпионата. Лондонский "Челси" в гостях одержал победу над "Уотфордом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Эден Азар, который отличился на 45-й и 58-й минутах. Второй гол бельгийский полузащитник забил с пенальти. У хозяев в компенсированное к первому тайму время отличился Роберто Перейра. В первом тайме матча защитник "Уотфорда" Кристиан Кабаселе столкнулся со штангой, был заменен, а потом доставлен в больницу.

В турнирной таблице чемпионата "Челси" с 40 очками занимает четвертое место. "Уотфорд" с 27 баллами идет девятым.

В другом матче тура "Арсенал" не смог на выезде одолеть "Брайтон". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.