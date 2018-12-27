В водопровод забайкальского поселка Приисковый попал мышьяк

В водопровод забайкальского поселка Приисковый (Нерчинский район) попал мышьяк. Вещество было обнаружено в одной из проб, взятой специалистами Роспотребнадзора в ноябре и декабре. В поселке введен режим ЧС. Население Приискового – 1,4 тысячи человек.

Неизвестно, как вещество попало в воду, передает ТАСС. Воду нельзя пить, нельзя готовить на ней пищу, однако можно использовать для бытовых целей и даже для того, чтобы мыть посуду. Питьевую воду населению подвозят специально.

Роспотребнадзор взял дополнительные пробы из водопровода поселка.