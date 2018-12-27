Советник Порошенко заявил, что силовики контролируют "серую зону" на Донбассе

Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что украинские военные контролируют почти всю "серую зону" на Донбассе. Речь идет о территории, отделяющей самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Границы этой зоны установлены Минскими договоренностями, напоминает РИА Новости. Ни одна сторона не должна вводить в "серую зону" свои войска.

Бирюков заявил, что ВСУ "освободили" две трети территории "серой зоны" — если считать от того состояния, в котором вооруженные силы обеих сторон были в мае 2014 года. Таким образом, утверждает политик, киевские силовики контролируют почти всю "серую зону".

Ранее Народная милиция ЛНР заявляла о намерении киевских силовиков захватить позиции в "серой зоне": ВСУ стягивали в этот район технику, предназначенную для устройства капониров для блиндажей и боевых машин.