Сборная США обыграла словаков в матче молодежного чемпионата мира

В канадском городе Виктория вслед за Ванкувером стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная США победила команду Словакии. Встреча группы "В" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Майк Андерсон (42-я минута) и Эван Барратт (46-я). У словаков отличился Марек Коренчик (38-я).

В следующем матче американцы сыграют с командой Казахстана, словаки встретятся со сборной Швеции.