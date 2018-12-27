Трамп не хочет торопиться с назначением нового главы Пентагона

Президент США не станет торопиться с назначением нового главы Пентагона после увольнения Джеймса Мэттиса. Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с американскими военными, которые проходят службу в Ираке.

По его словам, Патрик Шанахан, который с первого января станет исполняющим обязанности министра обороны США, может оставаться в этой должности "в течение длительного времени". Также Трамп подтвердил намерение вывести войска из Сирии.

Визит президента США в Ирак не анонсировался, напоминает телеканал "Россия 24". На обратном пути в Вашингтон американский борт номер один сделал остановку в Германии. На авиабазе Рамштайн Дональд Трамп также встретился с военными.