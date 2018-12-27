Отдохнуть в тропиках: Россия и Палау отменили визовый режим

27 декабря вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и Палау.

Палау — островное государство в Тихом океане. Теперь граждане двух стран смогут пребывать на территории этих государств без виз в течение 30 дней. Правда, при этом нельзя осуществлять трудовую или учебную деятельность. Не подразумевается и постоянное проживание, сообщает телеканал "Россия 24".

Соглашение было подписано в сентябре в Нью-Йорке, где министры иностранных дел России и Палау участвовали в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Россия стремится к упрощению визового режима со странами-партнерами. Сейчас россияне могут отправиться без визы примерно в сотню государств.