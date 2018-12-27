Торговая война США ударила по экономике Европы

Спады в экономике США по-прежнему серьезно влияют на положение дел в Европе. Зависимости Брюсселя от Вашингтона посвящен аналитический материал в популярной французской газете Liberation.

По словам автора статьи, озаглавленной "Евросоюз остается уязвимым", из-за своих структурных особенностей экономика Старого Света по-прежнему сильно подвержена ударам извне. Издание отмечает, что развязанная Вашингтоном торговая война, а также дипломатическая напряженность из-за агрессивной политики Дональда Трампа плохо влияют на экономику. Также среди негативных факторов автор материала упоминает Brexit и протесты "желтых жилетов", сообщает телеканал "Россия 24".