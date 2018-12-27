Администрация США обжалует решение суда по миграционному указу Трампа

Американская администрация намерена обжаловать решение суда, который заблокировал действие указа Дональда Трампа по нелегалам.

В ноябре президент США распорядился не предоставлять убежище мигрантам, которые незаконно пересекают южную границу Соединенных Штатов. Однако суд в Сан-Франциско сначала заблокировал этот указ на 30 дней, а на прошлой неделе продлил срок действия своего решения на неопределенный срок. Администрацию президента это крайне возмутило.

Дональд Трамп ведет жесткую иммиграционную политику и намерен остановить приток беженцев в США любыми способами, напоминает телеканал "Россия 24".