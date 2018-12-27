Канадцы забросили 14 безответных шайб в ворота сборной Дании

Действующий чемпион молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады стартовала на новом домашнем турнире с разгрома команды Дании. Встреча группы "А" прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 14:00 в пользу канадцев.

В составе победителей покер оформил капитан команды Максим Комтуа. Хет-триком отметился Морган Фрост, дубли на свой счет записали Оуэн Типпет и Бретт Лисонэ. По одному голу забили Джек Студнички, Джарет Андерсона-Долан и Маккензи Энтвистл. В составе канадской команды только Алексис Лафренье и Ноа Добсон не смогли набрать очков в составе канадской сборной.

В следующем матче канадцы встретится со Швейцарией, датчане сыграют со сборной России.