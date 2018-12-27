Непомнящий идет вторым после первого дня чемпионата мира по быстрым шахматам

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира по быстрым шахматам, общий призовой фонд которого составляет 500 тысяч долларов. После первого дня турнира российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает второе место. По итогам пяти партий он набрал 4,5 очка.

Непомнящего в таблице опережает 15-летний иранец Алиреза Фиружа, набравший такое же количество баллов и опережающий россиянина по дополнительным показателям. Кроме того, 4,5 очка также в активе еще одного россиянина Дмитрия Андрейкина. Сергей Карякин с 3,5 баллами занимает 23-е место. Норвежец Магнус Карлсен проиграл первые две партии на турнире и с 3 очками идет 76-м.

В женском турнире после четырех туров лидирует китаянка Цзюй Вэньцзюнь.