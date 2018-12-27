Ракета "Союз 2.1а" вывела на орбиту российские "Канопусы-В"

Ракета-носитель "Союз 2.1а" вывела на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Старт был произведен с космодрома Восточный утром 27 декабря, напоминает телеканал "Россия 24".

"Союз" также выведет на орбиту 26 малых космических аппаратов иностранных компаний. Последние из них должны отделиться от ракеты к 10 часам утра. Затем разгонный блок "Фрегат" включит двигатель для схода с орбиты и войдет в атмосферу.

Это был четвертый запуск в истории космодрома Восточный. В следующем году специалисты планируют отправить оттуда космический аппарат "Метеор-М".