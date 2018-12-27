В Москве пассажир не смог расчитаться за поездку и убил таксиста ножом

В Москве полицейские задержали подозреваемого в убийства таксиста в центре столицы. По некоторым данным, пассажир не смог рассчитаться за поездку и в ходе возникшего конфликта ударил водителя ножом. От полученных ранений тот скончался на месте, а преступник сбежал.

Чуть позже его поймали, когда он пытался поймать другую машину. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "Россия 24".