Кубок Шпенглера. Сборная Канады обыграла "Давос"

На старейшем в мире хоккейном турнире – Кубке Шпенглера, — который начался в Швейцарском Давосе, сыгран второй матч стартового дня. Сборная Канады, составленная из хоккеистов играющий в Европе, переиграла хозяев льда из "Давоса" со счетом 2:1.

Интересно, что оба стартовых матча нынешнего турнира завершились со счетом 2:1. Как уже сообщали Вести.Ru, несколькими часами ранее магнитогорский "Металлург" в серии буллитов переиграл лидера чемпионата Чехии "Тршинец".

Магнитка лидирует в группе Торриани, набрав 2 очка. У "Тршинеца" – 1 турнирный балл, финский "КалПа" пока в состязаниях не стартовал. В группе Каттини у канадцев 3 очка, "Давос" и немецкий "Нюрберг" очков не имеют, при этом представителю Германии еще предстоят игры с обоими конкурентами по группе.