В Италии судья удалил футболиста "Наполи" за аплодисменты

В Милане на матче 18-го тура итальянской Серии "А" между местным "Интером" и "Наполи" в составе гостей случились два удаления. При этом игрока обороны неаполитанцев Калиду Кулибали арбитр Паоло Маццолени выгнал с поля за аплодисменты в свой адрес.

Довольно курьезный и не совсем обычный для большого футбола инцидент произошел на 80-й минуте, сообщает Football Italia. Сенегалец с гражданством Франции совершил фол против Маттео Политано и арбитр назначил штрафной. Кулибали демонстративно похлопал в адрес судьи, за что удостоился прямой красной карточки. Обычно в таких ситуациях рефери дает предупреждение.

В концовке встречи, в которой "Интер" выиграл с минимальным счетом 1:0, у "Наполи" еще одну красную карточку судья показал футболисту гостей Лоренцо Инсинье.