Умер русский голос звезд Голливуда

Советский и российский киноактер Дмитрий Матвеев скончался на 66-м году жизни. Он был известен как мастер дубляжа. Причина смерти не сообщается. О кончине Матвеева сообщил его друг Олег Хартулари на своей странице в Facebook.

Дмитрий Матвеев родился в 1953 года в Потсдаме, где тогда работали его родители. Вскоре его семья переехала в Москву. Матвеев учился во ВГИКе в мастерской Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой.

Свою самую первую роль исполнил еще в детстве в короткометражке "Пусть светит". За свою карьеру Матвеев сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, среди которых "Государственная граница. Год сорок первый", "Тегеран-43", "Осенний марафон" и другие.

Но больше всего российскому зрителю известен голос Матвеева. Он озвучил многих голливудских актеров, среди которых Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Мэл Гибсон, Джордж Клуни, Кевин Костнер и другие. Также его голос звучал во многих рекламных роликах и телевизионных передачах.