Тренер "Арсенала" Эмери попал в фаната бутылкой. И извинился

Испанский наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери, ранее работавший в московском "Спартаке", попал в неловкую ситуацию на матче премьер-лиги против "Брайтона" (1:1). Недовольный игрой, он пнул бутылку и попал ею в фаната соперников. Но тренер тут же извинился.

Испанец сразу после своего "выстрела" подошел к трибуне и извинился перед болельщиком, сообщает английская The Sun. Извинения были приняты, хотя ряд поклонников "Брайтона" недовольно гудели некоторое время после инцидента.

На послематчевой пресс-конференции Эмери повторил свои извинения: "Я еще раз прошу у болельщика прощения. Естественно, я не хотел попасть бутылкой в фаната. Однако, это не снимает с меня вины, я извинился перед человеком за то, что был разочарован ходом игры не и смог совладать с эмоциями".

Про игру "канониров", которые после ничьей опустились из зоны Лиги чемпионов, испанец также говорил с разочарованием: "Я расстроен. Думаю, первый тайм был ключевым в этом матче. Мы вышли вперед в счете и могли забить еще. Вратарь спас "Брайтон" от удара Обамейанга. Мы смогли бы победить, если бы реализовали эти моменты".