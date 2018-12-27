На Украине расширили санкции против российских бизнесменов и политиков

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил решение о введении новых антироссийских санкций.

Ограничения коснутся российских компаний, предпринимателей, политиков, депутатов и работников силовых структур, которые "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", сообщили РИА Новости в пресс-службе СНБО. В частности, под этим подразумевается какая-либо причастность к задержанию украинских моряков в Керченском проливе, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу России. Также санкции будут введены против организаторов выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Накануне президент Украины Петр Порошенко, объявляя о намерении расширить санкции в отношении России, указал, что в новый черный список войдет значительно число депутатов Госдумы РФ, в том числе от "Единой России" и ЛДПР.

Кроме того накануне СНБО Украины продлил запрет на въезд на украинскую территорию мужчин, являющихся гражданами России. Как объяснил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, это обусловлено "сложной ситуации с безопасностью".

Расширение антироссийских санкционных мер последовало после того, на Украине истек срок военного положения, введенный после инцидента в Керченском проливе. Продлевать его президент Петр Порошенко не стал.