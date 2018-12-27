Лучший футболист мира хочет завершить карьеру в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, признанный лучшим игроком 2018 года, заявил, что он с удовольствием бы завершил профессиональную карьеру в составе "сливочных". Таким образом, он развеял слухи о своем возможном уходе из "королевского клуба".

"У меня есть большое желание завершить карьеру в "Реале". Ставлю перед собой такую цель. Чтобы ее достичь, мне необходимо выступать на самом высоком уровне", – приводит слова Модрича Goal.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист собирается перейти из мадридского "Реала" в миланский "Интер".