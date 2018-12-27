Скандал на матче в Италии. Анчелотти жалуется на фанатов-расистов

Матч чемпионата Италии между "Интером" и гостями из "Наполи", завершившийся победой миланцев 1:0, омрачен расистским скандалом. Тренер неаполитанцев Карло Анчелотти после матча заявил, что поклонники хозяев оскорбляли его подопечных на расовой почве.

"На матче была очень странная атмосфера, — цитирует Анчелотти английская The Guardian. – Мы три раза просили судей остановить игру [из-за поведения болельщиков]. Три раза диктор делал объявления по стадиону. Нам говорили, что игру могут остановить, но когда? После четырех или пяти объявлений по стадиону?"

Оказалось, что в адрес темнокожего защитника "Наполи" Калиду Кулибали почти после каждого касания мяча со стороны фанатов "Интера" неслись обезьяньи уханья. Именно этим тренер объяснил раздражение сенегальца, который был удален с поля после саркастических аплодисментов в адрес судьи.

"Кулибали был раздражен. Обычно он очень спокоен и профессионален. Мы три раза просили [судей] что-то предпринять, но матч продолжился. В следующий раз нам, возможно, стоит уйти с поля. Нам засчитают техническое поражение, но мы готовы к этому. Эта история очень плоха для итальянского футбола", – сказал Анчелотти.