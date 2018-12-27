Женщина упала под поезд на станции метро "Теплый стан"

В Москве на станции метро "Теплый стан" женщина оступилась и упала под прибывающий поезд.

К счастью, машинист успел экстренно затормозить, а пассажиры помогли ей подняться — женщина не пострадала. От госпитализации она отказалась.

Как сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, очевидцы подтвердили, что инцидент произошел по собственной неосторожности пассажирки. Сама женщина объяснила, что на краю платформы у нее закружилась голова.

Из-за происшествия напряжение на контактном рельсе было снято с 8:06 до 8:20. Поезда на Калужско-Рижской линии ходили с увеличенными интервалами. В настоящее время движение осуществляется в обычном режиме.