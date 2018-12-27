Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку

Колин О' Брейди первым в мире смог пересечь без посторонней помощи Антарктиду. 33-летний американец опередил в остром соперничестве 44-летнего капитана британской армии Лу Радда.

О' Брейди начал свой поход 3 ноября и за 54 дня прошел почти полторы тысячи километров. Он говорит, что самыми тяжелыми стали последние 32 часа перехода: ему пришлось преодолеть 130 километров одним броском.

Несколько раз он хотел прекратить переход. Так было 18 ноября, когда он проснулся и обнаружил, что вместе с санями засыпан снегом, сообщает ТАСС.

Свой рекорд О' Брейди посвятил своему другу Генри Уорсли. В 2016 году он погиб, пытаясь покорить ледовый континент. Он не дошел всего 50 километров до финиша. Британцу не повезло с погодой: ему приходилось передвигаться при 44-градусном морозе и сильном ветре.