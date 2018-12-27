"Пари Сен-Жермен" планирует продлить контракт с Буффоном

Руководство французского клуба "Пари Сен-Жермен" собирается продлить контракт с итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном. В нынешнем сезоне 40-летний голкипер сыграл за команду в 13 встречах, пропустив в них восемь мячей.

Как сообщает Sky Sports, руководство "ПСЖ" довольно игрой Буффона и готово продолжить сотрудничество с итальянцем. Минувшим летом французский клуб заключил с вратарем соглашение по схеме "1+1".

Напомним, что Буффон является девятикратным победителем чемпионата Италии в составе туринского "Ювентуса". Кроме того, вместе со сборной Италии он завоевал титул чемпиона мира.