Промес может вернуться в "Спартак" на правах аренды

Полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в столичный "Спартак". Напомним, что именно из стана красно-белых голландский футболист перешел в севильский клуб. В настоящий момент руководство испанской команды недовольно игрой Промеса.

По информации Чемпионат.com, сам футболист не против вернуться в "Спартак" на правах аренды. Если это произойдет, то голландец будет играть за красно-белых до конца нынешнего сезона.

Напомним, что Промес перешел из "Спартака" в "Севилью" летом 2018 года. Испанцы заплатили за него 20 миллионов евро.