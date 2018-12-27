Футболист бразильского "Ботафого" получил 7,5 лет тюрьмы за грабеж

Хавбек бразильского футбольного клуба "Ботафого" Эвертон Элено в нынешнем августе был арестован полицией по обвинению в ограблении с применением насилия. В самом конце календарного года суд признал 28-летнего игрока виновным и присудил ему 7,5 лет тюрьмы.

Следственные органы обвиняли Элено в том, что он вместе с подельником совершил нападение в регионе Ресифе, избив и ограбив молодого человека, сообщает Спортбокс.Ru. В итоге футболиста приговорили к отбыванию наказания в тюрьме полуоткрытого типа, где имеется дневное или ночное пребывание.

При этом сам футболист вины не признал, а адвокаты рассчитывают подать апелляцию: "Тюрьма назначена Эвертону на полдня, — цитирует бразильская Globo адвокат хавбека Моэмия Маркес. – Это был сложный процесс. Мы будем обжаловать решение суда".

Еще более яростно защищает своего подопечного агент футболиста Алекс Фабиано: "Это просто позор! Он невиновен и никогда не крал. Парень зарабатывает в "Ботафого" 32 тыс. реалов (7 тыс. евро) в месяц, содержит семью, воспитывает ребенка. Разве ему нужны чужие деньги?"