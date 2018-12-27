"Красное&Белое": контрафакта на складах не обнаружено

При обысках в алкогольной сети "Красное&Белое" не нашли контрафактного алкоголя.

Обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа на всех складах компании и в офисе начались утром 26 декабря. Как заявили в пресс-службе компании, следователи провели осмотр помещений, изъяли документацию на товар. "Факт хранения и реализации контрафактного алкоголя не был установлен", — подчеркнули в компании.

Вместе с тем в правоохранительных органах эту информацию комментировать отказались.

Из-за обысков работа сети оказалась парализована. В настоящее время все алкомаркеты "Красное&Белое" в Москве работают. Однако корреспондент РИА Новости не смогла купить спиртное в магазине в Уфе. Кассир объяснила это "сбоем в кассовом аппарате", при том что другие товары в магазине продавались.

"Красное&Белое" основал бизнесмен Сергей Студенников в 2006 году. Сейчас сеть насчитывает боле 6,5 тысячи магазинов по всей России. Выручка в 2017 году выросла на 48% по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей.