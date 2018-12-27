За все время существования МЧС спасло 2 миллиона жизней

27 декабря в России отмечается День спасателя. С профессиональным праздник сотрудников МЧС и специалистов поисковых и аварийно-спасательных служб Вооруженных сил РФ поздравил президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "Россия 24".

"Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым, решительным действиям в условиях повышенного риска, в самой сложной, нестандартной обстановке", — отметил глава государства, отметив, что спасатели не раз демонстрировали четкую и слаженную работу в ходе сложнейших спасательных и гуманитарных операций, при ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.

По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, за 28 лет, которые существует ведомство, было спасено более 2 миллионов человек, ликвидировано свыше 30 тысяч чрезвычайных ситуаций и потушено более 6 миллионов пожаров.

"В этих цифрах смысл и результат нашей работы", — подчеркнул министр.

В ходе селекторного совещания в Москве, посвященного Дню спасателя, Евгений Зиничев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.

Кроме того, глава МЧС вместе с министром обороны Сергеем Шойгу возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве.