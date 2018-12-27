Предполагаемый убийца московского таксиста прятался от полицейских в подземном переходе

В центре Москвы такси проехало около сотни метров без водителя — его зарезал 25-летний пассажир, у которого не нашлось денег на оплату проезда. Злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан — этот момент попал в объектив камер наблюдения.

ЧП произошло в ночь на четверг, 27 декабря, на Крымском валу, рядом с центральным входом в Парк Горького. По предварительным данным, по пути из бара Алексей Шеф признался таксисту, что у него нет денег, а в ответ услышал обещание разобраться в другом месте. Не дожидаясь развязки, пассажир ударил водителя ножом в горло, а когда автомобиль притормозил, спешно покинул салон.

Раненый Ислам Салаев, как уточняет телеграм-канал "Пресс-хата", вышел из машины, недолго постоял посреди дороги, после чего направился к обочине, где упал и вскоре скончался от потери крови.

Оставленный без присмотра автомобиль неспешно продолжил движение и мог бы оказаться на проезжей части, если бы не очевидец происшествия — мужчина нагнал и остановил транспортное средство.

Подозреваемого задержали на Ленинском проспекте: он пытался поймать попутную машину, но, увидев служебное авто, спрятался в подземном переходе. Там его и застали стражи порядка.