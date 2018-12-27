Россия хочет провести женский чемпионат Европы по гандболу после 2024 года

Федерация гандбола России собирается подать заявку на проведение гандбольного чемпионата Европы среди женских сборных после 2024 года. Об этом рассказал глава ФГР Сергей Шишкарев.

"Мы размышляем о проведении женского чемпионата Европы в России. Мы будем претендовать на турниры, которые будут после 2024 года", – цитирует Шишкарева РИА Новости.

Также он рассказал, что в комплексную заявку попадут четыре города. Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге. На две оставшиеся вакансии претендуют Ростов-на-Дону, Астрахань и Краснодар.

Напомним, что на прошедшем во Франции чемпионате Европы женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали.