Вооруженный налетчик подорвался на гранате в Хабаровске

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва гранаты на территории торговой базы в Хабаровске, сообщил портал "Губерния онлайн". Жизни пострадавших от рук вооруженного преступника ничего не угрожает.

Инцидент произошел вечером в четверг, 27 декабря, в офисном здании на Зеленой улице, где несколько фирм снимают помещения. По предварительным данным, в один из кабинетов ворвался вооруженный монтировкой и ножом мужчина и принялся избивать женщину-менеджера. Вступившиеся коллеги обезоружили злоумышленника, но тот достал боевую гранату и выдернул чеку.

"Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали", — рассказали ТАСС Единой дежурной диспетчерской службе города.

Женщину — а она получила несколько раз монтировкой по голове — после осмотра отпустили домой, двое мужчин проходят обследование.