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27 декабря 201812:05

Федерация футбола Татарстана выдвинула кандидатуру Дюкова на пост главы РФС

Президиум Федерации футбола Татарстана выдвинул кандидатуру председателя совета директоров санкт-петербургского "Зенита" Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза. Напомним, что отчетно-выборочная конференция РФС состоится 22 февраля 2019 года.

Как сообщает РИА Новости, 27 декабря в Казани прошло заседание президиума Федерации футбола Татарстана. На нем и было принято решение о выдвижении кандидатуры Дюкова на пост президента главной футбольной организации страны.

Ранее Виталий Мутко сложил с себя полномочия главы РФС. До отчетно-выборочной конференции его обязанности поручено исполнять Сергею Прядкину.

Напомним, что Александр Дюков был президентом "Зенита" с 2008 по 2017 год.

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