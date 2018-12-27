"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные ежегодного опроса "ВЦИОМ-Спутник", в ходе которого граждане России назвали самые значимые события и самых популярных персон года.

Среди телепередач на первое место вышло ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1", которое ведут супруги-журналисты Ольга Скабеева и Евгений Попов. В программе обсуждаются острые политические и социальные вопросы.

Лучшими фильмами 2018 года россияне назвали "Движение вверх" (3%) и трилогию "Гоголь" (3%), а также "Мстителей" и "Т-34" (по 2%).

В рейтинге сериалов лидируют "Полицейский с Рублевки" и "Мажор" (по 5%).

Политиком года для россиян остается Владимир Путин (46%). Далее идут Сергей Лавров (18%), Сергей Шойгу (9%), Дмитрий Медведев (6%), Владимир Жириновский (5%).

Среди актеров несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков (8%), на втором месте — Константин Хабенский (5%).

В рейтинге спортсменов первые места занимают фигуристки Алина Загитова (11%) и Евгения Медведева, футболисты Артем Дзюба (8%) и Игорь Акинфеев (7%), боец Хабиб Нурмагомедов (5%).

Опрос проведен в декабре 2018 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Данные приведены на сайте ВЦИОМ.