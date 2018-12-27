Хачанов сыграет в Абу-Даби с Джоковичем и Надалем

Первая ракетка России Карен Хачанов начнет выступления перед первым в сезоне турниром "Большого шлема" Australian Open-2019 на выставочных состязаниях в Абу-Даби, где его потенциальными соперниками могут стать серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

Хачанов начнет Mubadala World Tennis Championship матчем против австрийского финалиста Открытого чемпионата Франции Доминика Тима. Победитель этой встречи сыграет в полуфинале с Джоковичем.

В другой части турнир начнут корейский полуфиналист Australian Open Хен Чон и финалист Уимблдона Кевин Андерсон из ЮАР. Победителя в полуфинале ждет Надаль. Матчи пройдут в течение трех дней – с 27 по 29 декабря.