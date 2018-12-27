27 декабря 201813:32
"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова
От Калининграда до Дальнего Востока продолжают спаивать население. Символическая жизнь измеряется количеством суррогатного пойла. Злоумышленники научились качественно подделывать акцизные марки на алкопродукцию. Для производителей самое счастливое время — праздничные дни в стране. В праздники Россия теряет сотни своих сограждан, а алкотабачная мафия получает баснословную прибыль.
В воскресенье, 30 декабря, на телеканале "Россия 24" не пропустите новое расследование Эдуарда Петрова — "Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Фильм рассказывает о борьбе с контрафактным алкоголем.
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