Центробанк аннулировал лицензии ведущих российских Forex-дилеров

Банк России аннулировал лицензии у пяти Forex-дилеров — "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп".

Как сообщается на сайте регулятора, причиной стали неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. В частности, не выполнялись предписания ЦБ, нарушался порядок ведения внутреннего учета, предоставлялась недостоверная отчетность, нарушался порядок расчета собственных средств, на сайтах размещалась недостоверная информация.

Таким образом, без лицензии остались пять из девяти российских форекс-дилеров.

Пошли уже и первые заяления от "запрещенных" дилеров. Так, пресс-служба "Телетрейд групп" заявила ТАСС, что аннулирование лицензии "странно и совершенно неожиданно". Еще вчера представители ЦБ совместно с форекс-дилерами обсуждали перспективы этого рынка в думском комитете по финрынкам, а сегодня запрет, удивились в компании.

Название "форекс" произошло от английского forex — foreign exchange (зарубежный обмен). Это рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. В английском языке слово forex может означать не только взаимный обмен валюты, но и совокупность валютных операций, а также иностранные валюты в целом. В России термин чаще используется в отношении спекулятивной торговли валютой через банки или дилинговые центры, которая ведется с использованием кредитного плеча.