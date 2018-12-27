В Морозовской больнице устроили новогодний праздник для маленьких пациентов
Новогодний подарок преподнесли пациентам Морозовской детской больницы — здесь состоялась традиционная "Елка мэра". Праздник пришел к тем, кто вынужден проводить каникулы в больничной палате. По словам врачей, встреча со сказкой благотворно отражается на самочувствии ребят, а сами они говорят, что Дед Мороз помогает на время забыть о тяжелых недугах.
Волшебство происходит прямо на глазах юных пациентов: иллюзионисты, клоуны, артисты — в гостях лучшие аниматоры Москвы.
"Праздники, которые устраивают для нас в этой больнице, помогают немного забыть о том, что происходит, то ты болеешь", — говорит Алина Суршко.
"Мы видим общую радость, дети с хроническими заболеваниями, у которых циклическое лечение, и которые точно знают, что в это время они будут у нас, уже ждут эту елку. То есть они практически каждый год на этой елке. И, конечно, я как доктор вам скажу: все положительные эмоции помогают выздоравливать", — объясняет Елена Петряйкина, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы.
К представлению готовились несколько месяцев — как иначе, ведь более тысячи детей не смогут попасть на главную елку столицы, а значит, праздник приходит к ним сам. Атмосфера тепла и уюта царит и за пределами актового зала: окна вестибюлей расписаны узорами, преобразились даже больничные коридоры.
"Практически все украшения сделан руками сотрудников отделения. Кстати, пациенты тоже помогали нам", — говорит Михаил Абрамян, руководитель кардиологической службы Морозовской детской городской клинической больницы.
Каждый день вместе с мамой трехлетний Сема прогуливается вдоль этих стен. Дальше нельзя. Две недели назад мальчик перенес сложную операцию на сердце. Впереди долгое лечение и реабилитация. Сема не единственный, кто не смог прийти на представление. В отделении еще 30 детей. Главный волшебник страны уже спешит к ним с подарками.
На этом праздники в Морозовке не заканчиваются. Представления, интерактивы продляться до 19 января. На территории больницы будут проводить различные мастер-классы, запланированы шоу и утренники, так что новогоднее настроение юным пациентам гарантировано.
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