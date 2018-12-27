Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

На протяжении уже 13 лет Sostav – ведущее российское СМИ о рекламе и маркетинге – вместе со своими читателями и экспертами (топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний) выбирает лучшую рекламу года.

2018 год был насыщенным, иногда непростым, разной была и реклама, над которой неустанно трудились тысячи креаторов и менеджеров России.

Голосование длилось месяц, и теперь мы рады объявить победителей! Именно они в этом году – лучшие в индустрии. Именно им в начале следующего года будет вручен "российский рекламный Оскар" — "Большая рыба"!

Борьба за первенство шла в 7 номинациях: "Ролики", "Digital", "Кампании", "Социальная реклама", "BTL", "Принт/Аутдор", "Брендинг".

За номинантов было отдано 67 616 пользовательских и 2213 экспертных голосов.

Итак, лучшая реклама 2018 года!

Ролики

Любви всё равно

Трогательный мини-фильм об отношениях между мужчиной и женщиной.

Клиент: FERRERO

Агентство: DADA Agency, Resonate Strategies



Digital

Прощай, Средневековье

Сайт об ИППП на основе картин Иеронима Босха

Клиент: ИНВИТРО

Агентство: Possible Group



Кампании

Предпринимай на всю голову!

Серия блокбастеров для банка "Точка"

Клиент: банк для предпринимателей "Точка"

Агентство: Восход



Социальная реклама

BeFriend

Социальный проект в поддержку обреченных бездомных собак, пойманных накануне чемпионата мира по футболу 2018 и отправленных в приюты

Клиент: благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ника"

Агентство: DPG



BTL

Тест на отцовство

"Бургер Кинг" обратил внимание на проблему общения отцов и детей

Клиент: "Бургер Кинг", фонд "Отцовство"

Агентство: ROOM458 (RCG)

Принт/Аутдор

Любимая, спасибо за PS4

Кампания от Sony PlayStation была посвящена Дню защитника Отечества

Клиент: Sony PlayStation

Креатив: TUTKOVBUDKOV

Брендинг

Есть настоящее

Петербургская компания "буше" провела масштабный ценностный ребрендинг

Клиент: "буше"

Агентство: Супрематика

Мы благодарим за помощь в реализации проекта "Итоги года" нашего генерального партнера — компанию "Медиа Траст" при поддержке MediaInstinct, а также партнеров — NEBO.digital, "М.Видео" и BBDO Group.

За информационную поддержку выражаем благодарность TMG, Cossa, RUWARD, ВГТРК, сайту Вести.Ru, телеграм-каналу "Русский Маркетинг".