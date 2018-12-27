Лолита: "Для меня Крым — это по-прежнему Украина"

Лолита Милявская дала интервью YouTube-каналу Крючок.TV, в котором рассуждала о том, как российско-украинские отношения поделили надвое не только политиков, но и звезд шоу-бизнеса.

Вспомнила она и о том, как ей запретили въезд на Украину, где живут ее мать и дочь, из-за посещения Крыма.

При этом певица сделала заявление, которое уже бурно обсуждают в соцсетях. Лолита сказала, что Крым для нее остается украинским, а сама она – пацифистка, которая не участвует в политических играх.

Запрет на въезд на Украину для нее был полной неожиданностью, признается певица, поскольку она "не участвовала ни в одной государственной акции, не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, не участвовала в выборной кампании".

"Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей", — говорит Милявская и добавляет: "Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе".

Лолита также сообщила, что когда приезжает в Крым, то поет на украинском языке.

Весной 2017 года Милявскую, которая ехала на Украину проведать заболевшую дочь, пограничники сняли прямо с поезда и под конвоем отправили обратно в Москву.