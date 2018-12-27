Ижевская винтовка. Филимонов выиграл второй спринт

На заключительном старте календарного года российских биатлонистов – отборочном турнире "Ижевская винтовка", — прошла очередная гонка. Мужчины бежали второй спринт на 10 км. Победу праздновал Вадим Филимонов, Максим Цветков занял второе место.

Никто из участников второго в Ижевске спринтерского турнира мужчин не смог пройти два огневых рубежа без промахов. Филимонов, который промахнулся один раз, показал результат – 29 мин. 56,4 сек. Цветков, который также промахнулся однажды, отстал всего на 1,1 секунды. Третьим стал Иван Томилов. Победитель первой спринтерской гонки Алексей Слепов на сей раз допустил 3 промаха и занял 20-е место.